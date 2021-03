Op alle kerkhoven in de gemeente is de mondmaskerplicht van kracht. — © FrMi

De kerkdiensten voor Palmzondag zijn door de verstrengde maatregelen voor het tweede jaar op rij geschrapt. Als alternatief kan je een eucharistieviering volgen via radio, tv of internet. Op alle kerkhoven in de gemeente is de mondmaskerplicht van kracht.