“Asperge is lekker ‘Kinroois vaccin’ voor een goede gezondheid”

Verpleegkundigen Neele, Melissa en Lonne van Maas en Kempen kregen het eerste witte goud aangeboden. Voorzitter Mathy Kwaspen van Visit Kinrooi had schoon volk uitgenodigd om de eerste asperges te steken. “We zetten we ieder jaar alles in het werk om de Kinrooise asperges te promoten”, aldus Kwaspen. “Zo zie je bij het binnenrijden van de gemeente de banners van ‘asperges uit Kinrooi’ al wapperen. Zodra die verschijnen, kijkt iedereen uit naar een eerste bord met het lekkere Kinrooise witte goud.” Burgemeester Jo Brouns kreeg het water alvast in de mond: “Onze asperges zijn niet enkel de lekkerste van het land, we zijn er ook van overtuigd dat ze een positieve werking hebben op de gezondheid en het humeur van de mensen. Het is een echt Kinroois vaccin: asperges zijn immers ook heel gezonde groente die het lichaam ontgiften.”