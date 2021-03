Ondanks corona wordt 2021 een ‘Mariaal jaar’ in Bree

“Dit jaar wordt het een afgeslankte versie, maar ze zal zeker niets aan intensiteit inboeten”, aldus coördinator Francine Drijkoningen. “Integendeel.” De Mariafeesten zijn een aloude traditie in Bree. Die startte in 1696 met de oprichting van het broederschap Onze-Lieve-Vrouw der VII Weeën. In 1721 waren de eerste jubelfeesten rond Maria een feit en vanaf toen werd het een 25-jaarlijkse traditie. Alle informatie via mariafeesten-bree.be.