Michael Geerts verliest finale dubbelspel op Challenger van Lille

Michael Geerts is er niet in geslaagd om het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Franse Rijsel (hardcourt/66.640 euro) te winnen.

Geerts verloor zaterdag aan de zijde van de Fransman Dan Added in de finale tegen de Franse tandem Benjamin Bonzi/Antoine Hoang in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 53 minuten. Geerts was in Noord-Frankrijk op jacht naar zijn eerste Challengertitel.

De 26-jarige Geerts (ATP 359) was in Rijsel ook aan zet in het enkelspel, maar verloor in de eerste ronde tegen de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 127), het derde reekshoofd, in drie sets (6-3, 5-7 en 6-3).