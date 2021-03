Barry Baltus breekt zijn pols en moet forfait geven voor eerste Grote Prijs in de Moto2

Moto2-piloot Barry Baltus heeft zaterdag bij een val in de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Qatar zijn linkerpols gebroken. Baltus stond aanvankelijk snel op, maar medische onderzoeken bevestigden de breuk. De zestienjarige Namenaar kan zo niet deelnemen aan de eerste Grote Prijs van het seizoen, zondag op het circuit van Losail.

Na een seizoen in de Moto3 maakt Baltus dit jaar zijn debuut in de Moto2, de voorkamer van de MotoGP, voor het Nederlandse team NTS RW Racing GP. Hij werd uiteindelijk 25e in de derde vrije oefensessie, op 1.436 van de Spanjaard Aaron Canet, die de snelste tijd neerzette.