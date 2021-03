Na Mike Tyson maakt nu ook boksicoon Oscar De La Hoya zijn comeback

Net als zijn landgenoot Mike Tyson, die in november vorig jaar na vijftien jaar afwezigheid terugkeerde uit pensioen, zal ook Oscar De La Hoya, een andere Amerikaanse bokslegende, zijn comeback maken. De La Hoya stapt op 3 juli opnieuw de ring in.

De 48-jarige De La Hoya maakte het nieuws van zijn comeback bekend op een persconferentie. Promotor Triller, die ook de comeback van Mike Tyson organiseerde, kon verder nog niets meedelen over de kamp op 3 juli. De tegenstander en plaats van het gevecht blijven voorlopig onbekend.

Volgens ESPN zou De La Hoya het opnemen tegen een kooivechter van de UFC, de belangrijkste MMA-liga. Het evenement zou in Texas kunnen plaatsvinden.

De La Hoya werd tijdens zijn carrière wereldkampioen in zes verschillende categorieën. Op zijn palmares staan 39 overwinningen, waarvan 30 voor het einde van de kamp, 6 nederlagen en 3 onbesliste kampen. Hij bokste al meer dan 12 jaar niet meer. In december 2008 moest hij in zijn laatste kamp opgeven tegen de Filipijn Manny Pacquiao.