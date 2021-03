Dilsen-Stokkem

Vrijdag rond 20.45 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de Vlesserweg in Dilsen een inbreuk op de coronawetgeving aan het gebeuren was. Toen een politiepatrouille ter plaatse kwam, bleek het simpelweg te gaan om een stoeiend koppeltje. Van een overtreding was geen sprake. mm