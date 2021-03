Twee winkeldieveggen betrapt in Colruyt in Maaseik

Maaseik/Lommel

Vrijdagnamiddag is in de Colruyt op de Kloosterbempden een vrouw uit Lommel op heterdaad betrapt bij een diefstal. Ze had voor net geen 70 euro aan goederen gestolen. Ze werd door de politie meegenomen naar het politiekantoor. De Lommelse betaalde de minnelijke schikking. Even daarvoor was al een dievegge uit Heerlen in dezelfde winkel betrapt. Zij had een fles drank gestolen. Eerder had ze ook al eens twee flessen whisky gestolen. De vrouw betaalde haar schuld en de schade. mm