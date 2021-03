Eerste race van Nürburgring Endurance Series geannuleerd omwille van de sneeuw

De Nürburgring Endurance Series is een kampioenschap dat uitsluitend op de Nürburgring in Duitsland wordt afgewerkt. Zaterdag stond de eerste race op het programma, een wedstrijd van vier uur, maar de winterse omstandigheden in Rijnland-Palts staken daar een stokje voor. Vorige week werden ook de officiële trainingen voor het seizoen om dezelfde reden afgelast.

Er werden 146 wagens aan de start verwacht, met daarbij tien Belgische piloten. De naam van Maxime Martin sprong daarbij het meest in het oog. Hij zou als officiële piloot van Aston Martin ditmaal in een Porsche rijden, aan de zijde van de Fransman Patrick Pilet.

De volgende wedstrijd van de Nürburgring Endurance Series staat op 17 april op het programma.