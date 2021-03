Sami Chouchi klopt Europees kampioen en kampt om goud, Gabriëlla Willems strijdt voor brons op Grand Slam judo van Tbilissi

Sami Chouchi won vier keer met ippon vooraleer hij straks de tatami opstapt voor een finale tegen de Oostenrijker Shamil Borchashvili (IJF 25). Hij versloeg achtereenvolgens de Rus Turpal Tepkaev (IJF 62), de IJslander Sveinbjorn Iura (IJF 72), de Portugees Anri Egutidze (IJF 20) en thuiskamper en nummer 3 van de wereld, Tato Grigalashvili, die hij met een magistrale counter plat op de rug smakte.

In de finale ontmoet hij met Shamil Borchashvili een tegenstrever die hij nog maar één keer moest bekampen. In de eerste ronde van de Grand Slam van Bakoe in 2019 moest onze landgenoot het onderspit delven.

Gabriëlla Willems (IJF 26) legde een moeilijker parcours af naar een kamp voor het brons tegen de Portugese juniore Joana Crisostomo (IJF 71). In haar eerste duel van de dag tegen de Ierse Megan Fletcher won ze weliswaar vlot door binnen de drie minuten een waza-ari en ippon te scoren maar de twee volgende kampen werden beslecht in de verlengingen. In de kwartfinale tegen de Sloveense Anka Pogacnik kon ze na 2:40 de winnende waza-ari scoren, maar ze verloor de halve finale tegen de Braziliaanse Maria Portela (IJF 14) met dezelfde score.