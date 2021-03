Corona-uitbraak bij Mechelen trekt streep door basketmatch tegen Oostende

Een week na hun spannende confrontatie in de bekerfinale (65-64 zege voor Oostende) moesten beide ploegen elkaar zondag opnieuw bekampen aan zee. Die partij gaat echter niet door, zo bevestigde de liga zaterdag. Enkele spelers van Mechelen testten positief op COVID-19.

In de tussenstand is Oostende derde met tien zeges en drie nederlagen. Vrijdag werd nog met 77-72 verloren in Leuven. Mechelen is vijfde met zeven overwinningen en zes verliespartijen.

Ook corona-uitbraak bij vrouwen

Niet alleen bij de mannenploeg (EuroMillions League) ook bij de vrouwen (Top Division Women) is er een corona-uitbraak. Minstens drie speelsters liepen een Covid-19 besmetting op. De wedstrijd vanavond in Namur Capitale gaat niet door. De Waalse ploeg staat met 12 op 16 op de tweede stek. De Maneblussers met 7 op 14 op de zesde plaats. Ook de derby van woensdag tegen Sint-Katelijne-Waver zal niet kunnen plaatsvinden.

(blg, cpm)