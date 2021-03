Rode Duivels lopen verder weg op FIFA-ranking: draw in Tsjechië is al genoeg om EK als nummer één te starten

De Rode Duivels hebben de start van hun WK-kwalificatiecampagne woensdag goed ingezet met een 3-1-zege tegen Wales. Daardoor heeft de regerende nummer één van de FIFA-ranking ook op de wereldranglijst een prima zaak gedaan, want eerste achtervolger Frankrijk kon niet winnen van het lager gerangschikte Oekraïne.

Dat heeft tot gevolg dat de Rode Duivels bovenaan de FIFA-ranking verder uitlopen. Zelf hebben de Belgen nu virtueel zeven punten erbij gekregen door een zege in een match met inzet tegen de nummer 18 van de wereldranking. Nummer twee Frankrijk verloor vijf punten doordat het niet kon winnen van de nummer 24. Daardoor bedraagt de kloof tussen de nummer één en twee op de wereldranking op dit moment virtueel 37 punten.

Die puntenaantallen zullen de komende dagen nog veranderen afhankelijk van de resultaten in de komende WK-kwalificatiematchen van de twee landen. Maar doordat de voorsprong intussen al zo groot geworden is, kan wereldkampioen Frankrijk de Rode Duivels enkel nog voorbijsteken als de Belgen hun twee komende matchen tegen Tsjechië en Wit-Rusland verliezen. Een gelijkspel in Praag betekent dus dat de Belgen zeker nummer één blijven.

Volgende wijzigingen bovenaan pas in augustus

In dat geval zouden de Rode Duivels ook als ’s werelds nummer één aan het EK van komende zomer beginnen. De FIFA maakt de wereldranglijst immers enkel op vooraf bepaalde tijdstippen bekend. De volgende twee publicatiedata zijn 7 april en 27 mei, maar tussen die twee data komen zowel België als Frankrijk niet meer in actie en zal de ranking bovenaan dus niet meer veranderen. De eerstvolgende FIFA-ranking na de uitgestelde editie van EURO 2020 wordt pas op 12 augustus bekendgemaakt.

De FIFA-ranking draait niet alleen om prestige, maar zal ook bepalen wie reekshoofd is op het eerstkomende WK voetbal in Qatar. De loting voor de eindfase van dat toernooi, dat eind 2022 zal plaatsvinden, staat gepland voor april volgend jaar.