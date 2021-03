Lakers winnen voor het eerst zonder LeBron James in de NBA

De Lakers kunnen het toch ook zonder LeBron James. Na vier nederlagen op rij in de NBA boekte de uittredende kampioen zaterdag tegen de Cleveland Cavaliers eindelijk weer een overwinning. Het werd in het Staples Center 100-86. De 36-jarige James liep vorige week een enkelblessure op in het duel met de Atlanta Hawks en staat voor onbepaalde tijd aan de kant.

De Lakers verloren het duel met de Hawks, waarin James in het tweede kwart zijn rechterenkel verstuikte. Zonder zijn sterspeler moest de ploeg uit Los Angeles het daarna ook afleggen tegen de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans en Philadelphia 76ers. Tegen de Cavaliers, de ex-club van James, slaagden de Lakers er vrijdag eindelijk in het gemis van hun leider op te vangen. Montrezl Harrell was de topscorer met 27 punten. De Lakers staan met 29 overwinningen tegenover 17 nederlagen nu op de vierde plaats in het westen.

Koploper Utah Jazz boekte tegen de Memphis Grizzlies haar 33e zege van het seizoen. Het werd 117-114. Donovan Mitchell was de uitblinker met 35 punten.

James Harden tot slot leidde de Brooklyn Nets met 44 punten naar een overwinning bij de Detroit Pistons (111-113). De Nets staan tweede in het oosten.