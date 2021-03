Leuven Bears met de stunt, Okapi Aalst met revanche en Antwerp Giants met demonstratie in EuroMillions League

De EuroMillions League bracht vrijdagavond één verrassing. Leuven Bears stuntte in de Sportoase versus kersvers bekerwinnaar Oostende. Okapi Aalst pakte in Luik met een revanche uit en Antwerp Giants met een demonstratie in de hoofdstad. Zondag is er een nieuwe speeldag in de EuroMillions League.

Leuven Bears heeft duidelijk de wind in de zeilen. Na de winst in Okapi Aalst bevestigde het team van coach Eddy Casteels ook in eigen midden tegen Oostende. De Leuvenaars stonden via onder meer Ryan Kriener (21 punten, 6 rebounds), Jonas Delalieux (14 punten) en Joshua Heath (12 punten, 5 assists) bijna de ganse match op voorsprong: 23-22, 46-35 en 64-50 na drie kwarts. Het slotschuifje (13-22) was voor de kustploeg en Olivier Troisfontaines en zijn ploegmaats kwamen nog opzetten. De knappe winst bleef echter in Leuven. De Bears rukken met vier recente overwinningen en met 5 op 14 op richting middenmoot en prijken officieus op de zesde stek. Oostende incasseerde een derde nederlaag (10 op 13). Bergen en Antwerp Giants (11 op 14) prijken aan de leiding maar hebben wel één wedstrijd meer gespeeld dan de West-Vlamingen.

© Serge Minten

Antwerp Giants walste in Paleis 12 dan weer over Brussels. De club uit de hoofdstad leverde een beschamende “prestatie” af en incasseerde een grote nederlaag (64-96). Brussels telt samen met Luik de meeste nederlagen (4 op 16) en bengelt dus onderaan het klassement. De Giants leverden dan weer drie kwarts een collectieve prestatie. Tien spelers kwamen tot scoren, waarvan vijf in de dubbele cijfers. Vincent Kesteloot (19 punten, 9 rebounds) was de sterkhouder. Het nieuwe duo in the paint leverde ook een solide prestatie: de Amerikaanse power forward Phil Cofer was goed voor 16 punten en 6 rebounds en de Britse center Kavell Bigby-Williams voor 10 punten en 5 rebounds. Met 11 op 14 zijn de Sinjoren co-leider.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Okapi Aalst, dat woensdag in Luik zich liet verrassen, nam revanche in de Vurige Stede. Onder leiding van Bojo Vujosevic (15 punten, 5 assists), Vladimir Mihailovic (18 punten, 6 assists), Cameron McGriff (20 punten) en Ivan Maras (15 punten) drukten de Ajuinen na een 39-48 bonus halfweg door naar een afgetekende 98-64 overwinning. Met 7 op 13 komt Okapi Aalst naast Kangoeroes Mechelen postvatten op de vierde stek. Replay bekerfinale aan de kustZondag is er weer een nieuwe speeldag in de EuroMillions League. Oostende-Kangoeroes Mechelen (18 uur Versluys Dôme) is een replay van de bekerfinale van vorige week. Oostende kan de nieuwe Amerikaanse center Jon Teske (quarantaine) nog niet bezigen. De Maneblussers missen het center-duo Jito Kok (knie) en Trevor Thompson (vinger). Telenet Giants Antwerp ontvangt in de Lotto Arena Spirou Charleroi. Omdat Bergen niet in actie komt kunnen de Sinjoren mits winst eventjes alleen leider worden. Okapi Aalst speelt voor de derde keer in vijf dagen tegen Luik. Nu wel in het eigen Forum. Leuven Bears wil in eigen huis bevestiging brengen van de stunt tegen Oostende en neemt het op tegen Limburg United. Bij de Limburgers zijn Ajay Mitchell en Clifford Hammonds nog niet inzetbaar.