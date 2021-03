Familie Philippaerts moet paard waarmee Belgische titel werd gehaald laten inslapen nadat het struikelde

De familie Philippaerts heeft, in samenspraak met mede-eigenaar Frans Lens, beslist om het paard H&M Chilli Willi te laten inslapen, nadat het struikelde tijdens een wedstrijd in Wellington en daarbij zijn linker voorbeen brak. Dat melden Ludo en Nicola Philippaerts in de nacht van vrijdag op zaterdag.

H&M Chilli Willi en Nicola Philippaerts namen vrijdag deel aan een CSI5* wedstrijd in Wellington. Na het nemen van de laatste hindernis struikelde H&M Chilli Willi en brak daarbij zijn linker voorbeen. Onderzoek bracht aan het licht dat het om een zeer gecompliceerde breuk ging. In september 2017 werden Chilli Willi en Nicola Philippaerts nog kampioen van België. Een jaar later wonnen ze de Longines Global Champions Tour van Chantilly. Chilli Willi groeide ook uit tot de mascotte van Team Philippaerts. In januari van dit jaar was het duo voor drie maanden naar Wellington vertrokken om zich voor te bereiden op het seizoen én in de hoop om één van de drie Belgische paarden te worden die zich konden plaatsen voor de Olympische Spelen later dit jaar.