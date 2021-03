Wie zorgt er later voor jou? Ontdek het vanaf maandag

Vanaf wanneer voelen we ons oud? Willen we nog naar het woonzorgcentrum? En hoe denken we over ons levenseinde? U leest het vanaf maandag in het derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport.

Midden januari kon u via een online bevraging van de Universiteit Hasselt en Het Belang van Limburg laten weten wat u belangrijk vindt bij het ouder worden. En dat deed u massaal, maar liefst 8.868 Limburgers hebben meegewerkt aan dit derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport.

“Dit overtreft al mijn verwachtingen”, reageert professor medische ethiek Wim Pinxten (UHasselt). “De gezondheidsenquête van Sciensano werkt met 10.000 respondenten in heel België. Hier halen we in één provincie een vergelijkbaar aantal respondenten. Dat maakt het ook meteen het grootste gezondheidsonderzoek ooit in Limburg, dat ook nationaal en zelfs internationaal van onschatbare waarde is.”

Uitgesproken mening

“Het is een teken dat dit onderwerp de Limburgers na aan het hart ligt. Dat blijkt ook uit de antwoorden, die zeer uitgesproken zijn”, vult hoofdredacteur van Het Belang van Limburg Indra Dewitte aan. “Na De Gemeenterapporten en De Ondernemende Limburger is dit het derde rapport waarin we als Limburgse krant de Limburger een stem geven.”

Vanaf maandag krijgt u in vijf delen de belangrijkste resultaten uit Het Zorgrapport, maar ook getuigenissen en verhalen die deze cijfers een gezicht geven.

“Dit is informatie die moet gekend zijn en relevant is voor de wetenschap in bredere zin”, zegt professor Wim Pinxten (UHasselt). — © Boumediene Belbachir

“Zowel de vragen over het levenseinde als de manier van wonen - wanneer we zorgafhankelijk worden - hebben de Limburgers duidelijk beroerd. We stellen veel vertrouwen en waardering vast als het over medische zorg gaat. De manier waarop we naar woonzorg kijken, is dan weer wat zorgelijker. We zullen in de toekomst goed moeten nadenken wat de ambities zijn in de verschillende soorten zorg in ons land”, aldus professor Pinxten.

Corona

Of de coronacrisis en de situatie in onze woonzorgcentra een impact hebben gehad op hoe u vandaag denkt over ouderenzorg en levenseinde, is niet duidelijk. “Het is de eerste keer dat we de bevraging doen. We kunnen dus niet objectief vergelijken met een voorgaand onderzoek dat voor de coronapandemie is afgenomen. Daarvoor is eerst vervolgonderzoek nodig”, licht professor Pinxten toe. “Maar het is zeker mogelijk dat die corona-ervaringen onze mening veranderd hebben of ons ertoe aangezet hebben om actiever na te denken over thema’s als ouderenzorg en levenseinde.”

De resultaten bevatten in elk geval een schat aan informatie, ook over delicate thema’s zoals euthanasie. “We gaan de resultaten en onze analyse publiceren in wetenschappelijke tijdschriften omdat deze bevraging goede en duidelijke gegevens heeft opgeleverd”, stelt professor Pinxten. “Ik wil daarom alle deelnemers uitdrukkelijk bedanken om deze lijvige vragenlijst, waarin ook zware thema’s aan bod kwamen, volledig in te vullen.”

Miranda Gijsen en Sanne Deferme