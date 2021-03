Maandag neemt hij de eerste aflevering op, donderdagavond is hij voor het eerst te zien op VTM. Matthijs van Nieuwkerk, vijftien jaar lang presentator van het ook bij ons gesmaakte ‘De wereld draait door’, peilt in het nieuwe Popquiz naar de muziekkennis van veertien duo’s. “De bassist van The Beatles, dat gaf bij jongere generaties toch een probleem.”