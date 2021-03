Isabelle met haar man Bart en kinderen Marie, Fien en Wout. “Ze had gehoopt Maries zesde verjaardag mee te mogen vieren, op 2 april. Het heeft niet mogen zijn”, zegt Bart. — © LG Fotografie

Sint-Truiden

Na een ongelijke strijd tegen twee keer borstkanker en uitzaaiingen naar het hersenvocht heeft de Truiense Isabelle Knapen (42) het gevecht tegen kanker verloren. In onze kerstkrant getuigde ze moedig over het wonder dat ze nog een laatste keer Kerstmis mocht vieren.