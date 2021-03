In Jessa in Hasselt is het aantal Covid-patiënten op intensieve in enkele dagen gestegen van 10 naar 15. — © RR

Hasselt

De stijgende besmettingscijfers in Limburg laten zich nu ook voelen in de ziekenhuizen. In Jessa in Hasselt is het aantal Covid-patiënten op intensieve in enkele dagen tijd gestegen van 10 naar 15. “Dit weekend schalen we op naar 21 Covid-bedden op intensieve”, klinkt het bij Jessa.