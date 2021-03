De Japanse Naomi Osaka heeft vrijdag haar eerste wedstrijd sinds haar toernooiwinst op de Australian Open afgewerkt. In de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami (hard/3.260.190 dollar) haalde ze het in twee sets van de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA 77): 7-6 (7/3) en 6-4, na dertien aces.