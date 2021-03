SS Lazio kent de straf in eerste aanleg voor gesjoemel met coronatests. Volgens de Italiaanse rechtbank heeft de club in oktober en november 2020 inbreuken gepleegd op de gezondheidsprotocollen. In eerste aanleg werd een straf van zeven maanden cel voor de voorzitter, twaalf maanden voor de clubdokters en een boete van 150 000 euro uitgesproken. Lazio gaat in beroep.