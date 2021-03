Geetbets

Bij een snelheidscontrole in de Verdaelstraat zijn vrijdag 47 hardrijders tegen de lamp gelopen. De hoogst geregistreerde snelheid in deze straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur per uur was 81 km/uur. In de Leeuwbeekstraat waar 70 km/uur mag worden gereden, zijn 2 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Eén van hen reed 95 km/uur. tb