“Huishoudhulpen zijn belangrijke steunpilaar voor gezin tijdens lockdown”

Ondertussen blijven de huishoudhulpen gewoon doorwerken tijdens de coronacrisis. Volgens vrouwenorganisatie Ferm zijn ze een belangrijke houvast voor gezinnen tijdens de lockdown. Door te poetsen, strijken, wassen en koken zijn ze een belangrijke steunpilaar. Want bij telewerk zit het gezin vaak aan een scherm gekluisterd. De huishoudhulpen zorgen dan voor meer orde in de chaos en daar is extra nood aan tijdens de lockdown.