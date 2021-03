'Hasselt Smaakmaker Spraakmaker', dat is de nieuwe toeristische baseline die de Limburgse provinciehoofdplaats in de top vijf moet hijsen van populairste Vlaamse bestemmingen voor een citytrip. De troeven worden in een grootse campagne uitgebreid en versterkt. De stad schakelt ambassadeurs als Stijn Meuris en topkok Anne-Sophie Breysem in om Hasselt tot ver over de provinciegrenzen relevant te maken.