Heel wat mensen zien het dus niet zitten om op afspraak te winkelen. Bij kledingwinkel Libot in Genk vinden ze een reservatiesysteem een moeilijke stap, de vrees voor sluiting is groot. Voor het Shoppingcenter in Genk hebben ze een gloednieuw reservatiesysteem ontwikkeld. Zo kunnen klanten op een gemakkelijke manier een afspraak maken.