Molenberghs: "Politiek moet duidelijk doel stellen waar verstrengingen naartoe moeten leiden"

De huidige coronacijfers bevestigen dat de verstrenging van de coronamaatregelen gerechtvaardigd is. "Alleen een duidelijk doel waar we naartoe moeten werken ontbreekt." Dat zegt Geert Molenberghs, biostatiscus aan de UHasselt. "Wanneer we een concreet cijfer van het aantal besmettingen hebben waar we naartoe kunnen werken, zorgt dat ook voor meer motivatie en betrokkenheid bij de bevolking," klinkt het. Molenberghs roept de politiek dan ook op om zo snel mogelijk duidelijke doelen te stellen.