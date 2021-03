Vandaag was het de laatste dag dat je nog op een normale manier kan gaan shoppen in de niet-essentiële winkels, want vanaf morgen kan je in die winkels enkel nog op afspraak terecht, en dat 4 weken lang. Een harde maatregel voor de winkeliers, en ook voor hun klanten wordt het aanpassen. Daarom gingen veel mensen vandaag nog shoppen, want een afspraak maken zien ze niet direct zitten.