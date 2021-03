Shakespeare én 't Hessels levert 10.000 euro op voor Jessa Fonds

Op vrijdag 26 maart ontving dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis, een cheque van 10.000 euro uit handen van Stijn Leën, voorzitter van de Hasseltse Ondernemersgroep en Armand Schreurs, initiatiefnemer van het project 'Shakespeare én 't Hessels'. Armand Schreurs: "De verkoop van het boek waarin 10 hertalers 154 sonnetten van Shakespeare naar het Hassels dialect vertaalden, is een groot succes. En dit is nog maar een tussenstand, want we gaan nog verder met de verkoop."

In het boek legt Schreurs de link tussen het Engeland van de 16de eeuw en het huidige coronatijdperk: “Shakespeare schreef die sonnetten in 1592 toen alle theaterhuizen door de pestepidemie in lockdown gingen.”"Heel erg bijzonder dat dit initiatief zo'n mooi bedrag heeft opgeleverd", begint dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. "Met deze extra steun kunnen we echt een verschil maken voor onze artsen en medewerkers. Het zijn allemaal doorzetters, maar de derde coronagolf stelt hen toch weer erg op de proef. Vooral nu de ziekenhuisopnames weer de foute kant op gaan, is een goede psycho-sociale ondersteuning erg belangrijk. En dat kost veel geld. Mijn bijzondere dank gaat uit naar initiatiefnemer Armand Schreurs, naar de hertalers en naar de Hasseltse Ondernemersgroep, die zonder aarzelen mee op de trein sprong om de drukkosten voor zijn rekening te nemen. We zijn er enorm blij mee!" Hoe het geld wordt besteed? Yves Breysem: "Daar moeten we eerst goed over nadenken. Maar de gulle schenkers mogen er gerust in zijn dat het geld op een duurzame manier wordt besteed." Wie nog een boek wil aanschaffen om het zorgpersoneel van Jessa te steunen, kan dat nog altijd. Het boek telt 120 pagina’s en kost 20 euro. Waar kan je het boek kopen?Boekhandel Grim (Maastrichterstraat 83) en de Toeristische dienst van Hasselt (Maastrichterstraat 59) verkopen het boek ook. Het boek is eveneens online te koop via www.shakespeare-en-t-hessels.be.(vlnr: Roel Cleenders, voorzitter Raad van bestuur Jessa, Armand Schreurs, dr. Yves Breysem, algemeen directeur Jessa en Stijn Leën, voorzitter Hasseltse Ondernemersgroep)