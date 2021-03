Vlaams Belang Sint-Truiden roept op om zwembad te openen zoals voorzien.

”De geplande opening, bij het begin van de Paasvakantie, gaat niet door omdat ‘het onmogelijk is een officiële corona-proof opening te organiseren klinkt het. Zwembaden mogen openblijven volgens de huidige regels. Kinderen zijn al de dupe van het nationale beleid waarbij de scholen gesloten werden en hun hobby’s drastisch ingeperkt, en nu komt dit er nog bij,” zegt Beckers. Nog volgens de Vlaams Belang voorzitter wonen er heel wat kinderen in Sint-Truiden in kleine appartementen zonder tuin. “Een uurtje zwemmen is een prima uitlaatklep maar het stadsbestuur laat onze kinderen en jongeren in de kou staan en beslist om het zwembad gesloten te laten omdat er geen ‘officiële opening’ kan worden georganiseerd,” besluit Beckers

Oplevering

Volgens Schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) kan het zwembad niet opengaan zonder de verschillende verplichte testdagen en van diverse noodprocedures. “Dat kan alleen met verschillende gebruikers en gezinnen. Door de provinciale noodplanning werd op deze testdagen negatief advies gegeven om te laten doorgaan. Daarbij kwamen de nieuwe maatregelen die de federale overheid genomen heeft met ingang van 27 maart. Op basis hiervan kon de veiligheidscel in overleg met Lago niets anders beslissen dan de opening uitstellen tot na de Paaspauze,” besluit Reniers . (JCr)