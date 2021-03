ROYALS. Zweden heeft een nieuw prinsje, prinses Eugenie deelt schattige foto’s

Koningin Mathilde straalt in het groen en met opvallende oorbellen en feest in Zweden, waar ze een nieuwe prins mogen verwelkomen. Een overzicht van het reilen en zeilen in koninklijke kringen.

Prins Harry heeft een nieuwe job. Hij wordt topman bij BetterUp, een in 2013 opgericht bedrijf dat focust op en geestelijke gezondheidszorg, in het Californische Silicon Valley. Hij zal er de rol van ‘chief impact officer’ vervullen. Dat houdt concreet in dat hij zal moeten beslissen over productstrategie en liefdadigheidsbijdragen. Daarnaast zal hij ook geregeld in het openbaar moeten spreken over zaken die gerelateerd zijn aan met geestelijk welzijn.

© AP

De derde baby van de Britse royal Zara Tindall, kleindochter van de Queen, en Mike Tindall is een weekje oud. De kleine Lucas, kleine broer van Lena en Mia, zal later een mooi verhaal kunnen vertellen aan zijn vrienden. Zijn mama is namelijk heel plots bevallen… op de badkamervloer. “Het was van snel naar de fitnessruimte rennen, een mat nemen, naar de badkamer gaan, de mat op de vloer leggen met handdoeken erop en gaan”, zei trotse papa in de podcast The Good, The Bad & The Rugby.

© ISOPIX

Meer babynieuws komt uit Zweden, waar prinses Sofia bevallen is van haar derde kindje. Zij en prins Carl Philipmochten opnieuw een zoontje verwelkomen. Het kindje zag het levenslicht op vrijdag 26 maart om 11.19 uur, is 49 centimeter groot en weegt 3.220 gram. Vorige week berichtten de internationale media nog dat het koppel vreesde dat ze door de coronacrisis niet in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm zou kunnen bevallen, waar ook haar twee zonen - Alexander en Gabriel - zijn geboren. Dat is uiteindelijk wel gelukt.

Feest voor prinses Eugenie. Afgelopen woensdag vierde ze haar 31ste verjaardag. Om iedereen te bedanken voor de vele gelukswensen, deelde ze twee nieuwe foto’s van haar zoontje, baby August. Op het eerste beeld staan de prinses en haar man Jack Brooksbank tegen een boomstam en ligt de baby in zijn mama’s armen. Het tweede kiekje toont het schattige gezicht van de jongen onder een pinnemuts. De baby lijkt over de schouder van zijn moeder nieuwsgierig in de lens te kijken.

Onze eigen koningin Mathilde krijgt een tien op tien voor haar look tijdens een bezoek aan de ‘Kinderen van de Renaissance’tentoonstelling in het Mechelse Museum Hof Van Busleyden. Ze combineerde een olijfgroene jurk van het Belgische modehuis Natan én bijpassend mondmasker met een geruite jas van dezelfde ontwerper. Een visueel interessante combo. En zag je haar hippe oorbellen al in de vorm van een gatenplant? Met haar bezoek wilde de vorstin de culturele sector, die erg lijdt door de coronacrisis, een hart onder de riem steken.

© ISOPIX

© ISOPIX

Haar man koning Filip nam deze week de trein. Tijdens een rit van Brussel-Luxemburg naar Ottignies in Waals-Brabant zat hij - volledig conform met de huidige coronamaatregelen - aan het raam. Het plekje naast hem bleef leeg, maar vanop veilige afstand maakte hij wel een praatje met onder meer NMBS-CEO Sophie Dutordoir. Ook enkele loketmedewerkers, seinhuispersoneel en treinbegeleiders en -bestuurders ontmoetten de koning. “Dank aan al de medewerkers die het pendelen mogelijk en veilig maken”, schreef het Paleis na afloop op Twitter. Een vorst die met de trein reist, je ziet het niet elke dag.