Nieuwpoort zal tijdens de paasvakantie de mondmaskerplicht uitbreiden. Vanaf 3 april is het dragen van een mondmasker onder meer verplicht in de winkelstraten, op de zeedijk en op het staketsel. Dat heeft burgemeester Geert Vanden Broucke vrijdag beslist om het aantal coronabesmettingen in te perken. Ook andere kustgemeenten namen intussen extra maatregelen.