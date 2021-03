Ben jij een koele steen of een brandende lavastroom? Doe onze zelftest met relatie-experte Rika Ponnet

Hoe ga jij om met verdriet, met pijn, met lijden? Het heeft niet alleen een groot effect op jezelf, maar ook op je relatie. Ben jij de koele steen of de brandende lavastroom: doe de online zelftest die relatie-expert Rika Ponnet samenstelde, en leer jezelf beter kennen.

Verdriet, verlies, teleurstelling, pijn, lijden: er is geen ontsnappen aan in het leven, tegenwoordig wellicht zelfs nog meer uitgesproken dan anders. Hoe je met verdriet en lijden omgaat, heeft alles te maken met hoe je jezelf verbindt met anderen. Ben je aan niets of niemand gehecht, dan zal je ook veel minder teleurgesteld zijn bij verlies. Maar je zal evenmin ervaren hoe liefde je gelukkig kan maken.

Vanuit je vroegste levenservaringen heeft iedereen een eigen manier om met hechting en liefde enerzijds, met verdriet en lijden anderzijds om te gaan. We hebben allemaal een basisstrategie waarmee we de pijn, rouw, stress, het hoofd proberen te bieden, en waarmee we onszelf proberen af te schermen voor afwijzing.

In welke strategie herken jij jezelf het meest?

Doe de test met relatie-experte Rika Ponnet, en steek er wat uit voor jezelf en je relatie.

DOE DE TEST. Ben jij een koele steen?

DOE DE TEST. Ben jij een brandende lavastroom?