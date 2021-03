Jonas Vingegaard verstevigt leiderspositie na ritwinst in Coppi e Bartali, Ben Hermans zevende

Op vrijdag had de ‘Settimana Internazionale Coppi e Bartali’ een pittige etappe van 155 kilometer in dwergstaat San Marino in petto. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) startte de etappe al in de leiderstrui, en na een spannend slot wist de Deen zijn leiderspositie nog wat extra in de verf te zetten. Ben Hermans eindigde zevende.