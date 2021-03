Reeks De Stand van de Sterren (deel 3): Magis

"Dit is een aderlating. We zullen straks 365 dagen hard moeten werken om dit allemaal goed te maken." Dat zegt chef-kok Dimitry Lysens van restaurant Magis in Tongeren. Lysens en zijn vrouw Aagje gebruikten de tweede lockdown om Magis in een nieuw kleedje te steken. Dat klanten vanuit Antwerpen naar Tongeren komen voor een afhaalmenu, vinden ze hartverwarmend. Maar het liefst wil het koppel, dat sinds 2009 een Michelinster heeft, die klanten snel terug ontvangen in hun vernieuwde restaurant. Aflevering 3 van onze reeks 'De stand van de sterren' vanuit Magis in Tongeren.