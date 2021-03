Limburgse coronacijfers blijven stijgen, piek in zicht. — © TV Limburg

De Limburgse coronacijfers stijgen verder. De afgelopen week raakten 2.119 Limburgers besmet met het virus. Maar viroloog Steven Van Gucht toont zich voorzichtig positief over de coronacurve. “Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, bereiken we binnen een week al de piek in het aantal besmettingen”.