Eerste hulp bij ongevraagde dickpics: waarom sturen mannen ze? En wat moet je ermee?

Presentatrice An Lemmens is het beu: ze ontvangt via sociale media veel dickpics van mannen, die naast hun zaakje ook seksuele fantasieën met haar in de hoofdrol delen. In een Instagramverhaal waarschuwt ze dat ze voortaan met de expliciete beelden naar de politie én de partners stapt. Is dat een goede aanpak? En waarom sturen mannen eigenlijk zo graag foto’s van hun lid? We vroegen het aan experts.