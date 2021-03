Vandaag is de laatste dag voor de lockdown dat je naar de kapper kan gaan want de komende vier weken gaan de kappers opnieuw dicht. Daarnaast sluiten ook de schoonheidssalons de deuren, en zal je ook niet meer kunnen winkelen bij niet-essentiële winkels zonder eerst een afspraak te maken. Opnieuw in lockdown, en dat leidt tot grote drukte bij de kappers, waar heel wat mensen nog snel een frisse coupe willen voor het slot weer op de deur gaat.