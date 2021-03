Jeugdboekenmaand doet lezen in de Europaschool

De kleuters van de 1ste kleuterklas bij juf Esma ontdekten geluidenboeken. "Wat gek, als je op het knopje drukt, hoor je plots dierengeluiden!" Ze gingen de juiste dieren zoeken die bij het geluid hoorden. Zo leerden de kleuters de dieren van de boerderij kennen.Voor team 2 werd een letterzoektocht georganiseerd. De kleuters mochten de beginletter van hun naam zoeken en daarna zelfs hun hele naam. Elke dag brachten de kleuters een boekje van thuis mee naar school. De juffen lazen het voor en sommige kinderen konden al zelf het verhaaltje vertellen aan de andere kleuters. Er waren verschillende boekjes in de klas: voelboeken, geluidenboeken, kookboeken, fotoboeken enzomeer. De kindjes hebben lekkere gerechten gemaakt uit een kookboek, een fotoboek gemaakt met letters, woorden gestempeld en nog veel meer.1A heeft in het teken van de jeugdboekenmaand gewerkt rond stripheld Jommeke. De leerlingen van juf Daisy leerden Jommeke en zijn bende kennen; de verstrooide professor Gobelijn, zijn goede vriend Filiberke, Flip de papegaai, Annemieke en Rozemieke, Choco de aap, Pekkie de hond. Het was een echt boekenfeest met Jommeke!De kinderen van het tweede maakten zelf een boek. Ze verzonnen personages en stelden hen voor. Daarna werd het verhaal verder uitgewerkt om zo tegen het einde van de maand echt een boek te hebben als resultaat. Want wat je zelf maakt, lees je graag!3B pimpte de leeshoek tot een leesparadijs.In 4A maakten de kinderen een leesstraat met tekeningen van alle boeken die ze lazen. Ze werkten voor taal rond boeken en schrijvers en maakten een eigen gezelschapsspel over een prentenboek. Er werd veel voorgelezen: grappige of griezelige gedichten, prentenboeken en verhalen. Om de maand af te sluiten, schilderden ze hun favoriete hoofdpersonage in de stijl van Karel Appel.Het zesde leerjaar verwerkte jeugdboekenmaand creatief met ‘out of the book boxen’.