Gratis naar het containerpark wegens groot succes met drie weken verlengd

De actie waarbij Truienaren tot en met 27 maart hun grofvuil gratis kunnen binnenbrengen bij het containerpark is een groot succes. De beschikbare tijdsloten via afsprakenmodule het op het containerpark waren in een mum van tijd volzet. “Om iedereen maximaal de kans te geven zijn of haar afgedankte spullen kosteloos van de hand te doen, heeft het stadsbestuur beslist de actie met drie weken te verlengen tot en met zaterdag 17 april 2021,” zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Sinds het begin van de coronapandemie worden de afspraken voor een bezoek aan het containerpark geregeld via de afspraakmodule. Daardoor worden de wachttijen tot een minimum herleid en verloopt de inzameling van het afval vlot en coronaveilig. “Veel mensen maken van deze actie gebruik om hun woning in de lente aan een grondige opruimbeurt te onderwerpen. De beschikbare tijdsloten op het containerpark waren dan ook zeer snel gereserveerd en stuitte op kritiek van de bewoners. Om die reden is beslist de actie met 3 weken te verlengen tot 17 april 2021,” voegt burgemeester Veerle Heeren toe.

Voor een bezoek aan het containerpark moet je een afspraak maken. Dat kan via https://afspraken.sint-truiden.be of telefonisch via het ContactCenter op het nummer 011-70.14.14. Wat precies grofvuil is en welke materialen recyclebaar ijn, vind je terug op www.limburg.net/fractie/grofvuil . (JCr)