100 bioscooptickets te winnen tijdens Paaszoektocht in het centrum

Van vrijdag 26 maart tot en met zondag 18 april kan iedereen meedoen aan een Paaszoektocht in de winkelstraten van Lanaken-centrum. Bedoeling is dat kinderen in hun eigen bubbel op zoek gaan naar paasgadgets en paasstickers die de Paashaas in een aantal etalages heeft verstopt. De deelnemende handelszaken zijn herkenbaar aan het aanwezige logo van de gemeente.

Het vertrek- en eindpunt van de zoektocht is bij het Huis van de Paashaas in Galerie Da Vinci in de Stationsstraat. Daar bevinden zich ook de deelnemingsformulieren waarmee men op stap kan. Na de zoektocht moeten de formulieren ook weer bij het Huis van de Paashuis in de brievenbus gestopt. Kinderen die de juiste antwoorden vinden, maken kans op 1 van de 100 bioscooptickets van Euroscoop Lanaken.