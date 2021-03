Nieuw beeld opgedoken van Kristen Stewart als prinses Diana

Er is een nieuw beeld opgedoken van Kristen Stewart (30) als prinses Diana. De Amerikaanse actrice is binnenkort te zien in de film Spencer, die focust op het leven van de in 1997 verongelukte royal.

Op het vrijgegeven beeld door Neon Pictures draagt Kristen Stewart, met blonde coupe, een geruite blazer. Maar het is vooral de iconische, saffieren ring aan haar linkerhand die opvalt. Het blauwe sieraad op zich is wereldberoemd omdat het nu rond Kate Middleton haar vinger hangt. Prins William schonk het juweel aan haar als verlovingsring.

In januari dook het eerste beeld op van Kristen Stewart die sprekend op prinses Diana lijkt. Op dat beeld draagt de actrice een rode mantel, een zwarte rolkraagtrui en een zwarte hoed met een sluier. Vooral de manier waarop ze haar hoofd kantelt en verzonken in gedachten voor zich uit staart, doet aan de prinses denken.

In de biografische prent wordt ingezoomd op drie dagen van Diana’s leven. Haar tragische dood zal niet aan bod komen. In plaats daarvan komt de relatie met haar man en haar liefde voor prins Harry en prins William in de aandacht. De film komt uit in de herfst, maar de exacte datum is nog niet bekend.