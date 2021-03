OEFENWEDSTRIJDEN. Zeges voor KV Mechelen en AA Gent, Kortrijk klopt Anderlecht

Verschillende Belgische profclubs kwamen vrijdag tegen elkaar uit in oefenwedstrijden. KV Mechelen won met ruime 1-5 cijfers van Lierse, AA Gent troefde Oostende af met 1-4 en Kortrijk haalde het met 1-2 van Anderlecht.

Voor KV Mechelen was Ferdy Druijf vrijdag de uitblinker. De Nederlandse aanvaller scoorde vier keer op het Lisp. Geoffry Hairemans nam de vijfde Mechelse treffer voor zijn rekening, Placca scoorde tegen voor Lierse.

AA Gent had in Oostende weinig moeite met de thuisploeg. Makhtar Gueye bracht de Kustboys nog op voorsprong, maar nadien scoorden de bezoekers vier maal via Roman Bezus (penalty), Anton Tanghe (own-goal), Tarik Tissoudali en Yonas Malede.

In Anderlecht-Kortrijk ging het er spannender aan toe. Na het openingsdoelpunt vanaf de stip van Anderlecht scoorden Gaetan Hendrickx en Pape Habib Gueye voor de West-Vlamingen. Eindstand: 1-2.