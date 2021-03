Ook Pukkelpop grapt met graafmachine die reusachtig schip in Suezkanaal moet uitgraven

De wereld lacht zich rot met de graafmachine die het vastgelopen schip in het Suezkanaal moet uitgraven. Ook Pukkelpop doet mee. — © Pukkelpop

Al meer dan vierhonderd boten staan in één lange file aan weerszijden van het Suezkanaal, dat nu al drie dagen lang versperd wordt door het vastgelopen vrachtschip Ever Given. Die file kan nog weken aanhouden en heeft zware economische gevolgen. Ondertussen lacht het internet zich rot met een beeld dat de afgelopen dagen viraal ging: één kleine graafmachine die het reusachtige schip probeert uit te graven. Ook Pukkelpop sprong mee op die kar met een hilarische Facebookpost.