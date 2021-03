Max Verstappen meteen de snelste tijdens eerste oefensessie nieuw F1-seizoen in Bahrein

LEES OOK. Lewis Hamilton op recordjacht, maar… Vier obstakels richting achtste Formule 1-titel

Na een korter dan gebruikelijke winterpauze is het Formule 1-circus opnieuw op reis vertrokken. Oorspronkelijk zou het nieuwe F1-seizoen in Australië van start gaan maar net als vorig jaar stak het coronavirus COVID-19 daar opnieuw een stokje voor.

De gebruikelijke wintertests werden verplaatst van Barcelona naar Bahrein waar ook de eerste race van het nieuwe F1-seizoen, met 23 races de langste F1-kalender ooit, plaatsvindt.

De verwachtingen voor het nieuwe F1-seizoen zijn hooggespannen want Mercedes werd tijdens de driedaagse F1-test met problemen geconfronteerd en Max Verstappen reed in de Red Bull F1-bolide de snelste tijd. Maar wat zou het geven tijdens het eerste raceweekend in Bahrein?

Om 12u30 Belgische tijd ging het licht aan het eind van de pitlane van het Bahrain International Circuit op groen en ging het F1-seizoen 2021 officieel van start.

Een belangrijke wijziging tegenover de voorbije jaren is dat de oefensessies op vrijdag telkens met een half uur zijn ingekort. In plaats van twee keer anderhalf uur krijgen de rijders nog maar twee keer een uur de tijd. Met de maatregel hebben de teams minder tijd om hun afstelling te ‘perfectioneren’ wat er dan weer voor zou moeten zorgen dat ook de rest van het raceweekend iets minder voorspelbaar wordt. Afwachten of dat ook daadwerkelijk het geval is.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de eerste oefensessie meteen als snelste wist af te sluiten. De Nederlander trekt daarmee de goede lijn van eind vorig seizoen en de driedaagse F1-test in Bahrein gewoon door.

01 Max Verstappen Red Bull 1:31.394 12

02 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.692 17

03 Lando Norris McLaren 1:31.897 20

04 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.921 15

05 Charles Leclerc Ferrari 1:31.993 14

06 Sergio Pérez Red Bull 1:32.071 15

07 Pierre Gasly AlphaTauri 1:32.195 23

08 Carlos Sainz Ferrari 1:32.366 15

09 Daniel Ricciardo McLaren 1:32.434 20

10 Antonio Giovinazzi Alfa Rome 1:32.786 16

11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:33.134 18

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.157 21

13 Lance Stroll Aston Martin 1:33.233 20

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.329 21

15 Esteban Ocon Alpine 1:33.528 20

16 Fernando Alonso Alpine 1:33.872 18

17 George Russell Williams 1:34.127 22

18 Nicholas Latifi Williams 1:34.340 22

19 Mick Schumacher Haas 1:34.501 16

20 Nikita Mazepin Haas 1:34.975 16