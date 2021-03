Halsoverkop stapte Danny Vukovic zondag op het vliegtuig naar Australië om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn. En om niet meer terug te keren. Via een online persconferentie sprak de sympathieke Australische doelman de Belgische pers een -voorlopig- laatste keer toe. “We weten niet of we een jongen of meisje gaan krijgen. Het wordt een verrassing.”