Tongeren en Borgloon openen samen het toeristisch seizoen 2021

In Tongeren en Borgloon worden zij met open armen ontvangen. Beide steden geven met een gezamenlijke actie de aftrap van het toeristisch seizoen 2021. Toeristen die tijdens het weekeinde van zaterdag 27 en zondag 28 maart verblijven in één van de logies in Tongeren of Borgloon, kunnen op vertoon van een voucher een fruitig welkomstpakketje afhalen bij de toeristisch dienst.Schepen van Toerisme in Tongeren An Christiaens licht toe: “De logiessector heeft om evidente redenen een moeilijk jaar achter de rug. Hopelijk kan het toeristisch seizoen 2021 de kentering inluiden. Met kleinschalige acties willen we de Limburgse gastvrijheid in de verf zetten. Een gelijkaardige actie eind vorig jaar kon alvast op de appreciatie van de bezoekers rekenen.”Burgemeester Patrick Dewael: “De stad Borgloon heeft zowat alles in huis waarmee Haspengouw wordt geassocieerd: een prachtige omgeving die tot wandelen en fietsen uitnodigt, wijndomeinen, erfgoed en uiteraard fruit. Ook de stad Tongeren beschikt over een aantal troeven. Het toeristisch aanbod focust er veeleer op cultuur- en erfgoedtoerisme (musea). Beide steden trekken inzake stadsontwikkeling bovendien resoluut de cultuurtoeristische kaart. Het gezamenlijk aanbod is gevarieerd en complementair. Door de handen in mekaar te slaan kunnen we Tongeren en Borgloon nadrukkelijk op de cultuurtoeristische kaart plaatsen."Schepen van Toerisme in Borgloon, Shana Schoubben: “De inwoners van Haspengouw hadden in 2020 het alleenrecht om de jaarlijkse bloesempracht te bewonderen. Dit jaar kan opnieuw iedereen, al wandelend en fietsend, komen genieten van het ontluikende landschap. Borgloon zet via kleinschalige activiteiten in op een breed toegankelijk aanbod voor iedereen die wil genieten van een verblijf in Haspengouw.”Burgemeester Eric Awouters: “Door een fruitig welkomspakketje aan te bieden aan de toeristen die verblijven in de logies van beide steden, versterken we onze gezamenlijke troeven. De bundeling van ons aanbod vergroot zeer zeker de aantrekkingskracht voor een meerdaags verblijf in beide steden.”