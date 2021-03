In onze reeks ‘De littekens van...’ vertelt een topsporter over zijn/haar littekens. Lelijke verminkingen die herinneren aan lichamelijk leed, maar ook een licht werpen op de ziel. Vandaag: wielrenner Wilfried Nelissen, die 25 jaar geleden in Gent-Wevelgem zijn been en zijn carrière stuk reed op een houten paaltje.