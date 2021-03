De raadkamer in Brugge heeft de 35-jarige Torhoutenaar die een moordpoging ondernam op de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) geïnterneerd. Bart G. stak vorige zomer met een aardappelmesje in de hals van De fauw. De verdediging had gevraagd om de man vrijuit te laten gaan.