LIVE. Walls test positief op corona, Bora-Hansgrohe mag niet starten in de E3

Stuyven met fris gevoel aan de start

Jasper Stuyven bewees dat er buiten de grote drie nog leven is in de koers. De winnaar van Milaan-San Remo ziet ook vandaag kansen voor Trek-Segafredo. Hij voelt zich in ieder geval nog fris: "het plan is om met zoveel mogelijk renners in de finale te raken, daarna zien we wel".