Bezoekers van Shopping 1 kunnen via hetzelfde programma afspraken voor verschillende winkels in Shopping 1 — © Chris Nelis

GENK

Wie in Shopping 1 boodschappen wil doen kan vanaf zaterdag via het online programma Troov afspraken maken in de meerdere winkels zonder daarbij de coronamaatregelen te schenden. Het systeem komt overwaaien vanuit Nederland en wordt uitgerold door Wereldhave, één van de grootste beheerders van shoppingcentra in ons land.